08:57  05 листопада
Вбивство Ірини Фаріон: засуджений Зінченко подав апеляцію
11:55  05 листопада
Мороз уже в Карпатах: на горі Піп Іван зафіксували -9°C
12:40  05 листопада
У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2026, 21:55

Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину

05 листопада 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Упродовж доби 5 листопада російські війська понад 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомбу.

Унаслідок обстрілів поранень дістали семеро людей, серед них — дитина.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена приватна оселя, виникли пожежі.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, готель, заклад освіти, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили трьох жінок віком 87, 47 та 67 років. Ще три жінки — 49, 47 та 74 років — лікуються амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська били по Славгородській, Миколаївській, Васильківській та Раївській громадах. Пошкоджені приватні будинки, магазин, інфраструктура та складське приміщення. Поранень дістала дитина.

У Павлограді пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобіль, у Кам’янському — об’єкт інфраструктури. На Криворіжжі росіяни атакували Гречаноподівську громаду, там виникла пожежа.

Нагадаємо, що російські війська 4 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Для ударів застосовували безпілотники, артилерію та авіабомби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
росіяни Дніпропетровська область атака
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Бензин пішов на спад: що відбувається з цінами на АЗС
05 листопада 2026, 23:55
На Львівщині військовий пішов зі служби сам, бо вважав себе хворим
05 листопада 2026, 23:40
На Житомирщині прямо на трасі перевернувся трактор
05 листопада 2026, 23:20
Півтора мільйона з бюджета: на Дніпропетровщині посадовці отримали підозри
05 листопада 2026, 22:55
Смертельна ДТП на Рівненщині: поліція встановила водія вантажівки
05 листопада 2026, 22:42
Швеція не звільнила екснардепа Святаша, засудженого в Україні до 12 років
05 листопада 2026, 22:21
Буданов правий: на криміналітет у погонах потрібні "вчасні сильні дії"
05 листопада 2026, 22:15
У Києві жінка торгувала "макаронами з наркотиками"
05 листопада 2026, 21:50
На Київщині іномарки влетіли одна в одну: постраждала дитина
05 листопада 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Олена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »