Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомбу.

Унаслідок обстрілів поранень дістали семеро людей, серед них — дитина.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена приватна оселя, виникли пожежі.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, готель, заклад освіти, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили трьох жінок віком 87, 47 та 67 років. Ще три жінки — 49, 47 та 74 років — лікуються амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська били по Славгородській, Миколаївській, Васильківській та Раївській громадах. Пошкоджені приватні будинки, магазин, інфраструктура та складське приміщення. Поранень дістала дитина.

У Павлограді пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобіль, у Кам’янському — об’єкт інфраструктури. На Криворіжжі росіяни атакували Гречаноподівську громаду, там виникла пожежа.

Нагадаємо, що російські війська 4 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Для ударів застосовували безпілотники, артилерію та авіабомби.