Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину
Упродовж доби 5 листопада російські війська понад 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.
Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомбу.
Унаслідок обстрілів поранень дістали семеро людей, серед них — дитина.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена приватна оселя, виникли пожежі.
На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, готель, заклад освіти, об’єкти інфраструктури та автомобілі.
До лікарні у стані середньої тяжкості доправили трьох жінок віком 87, 47 та 67 років. Ще три жінки — 49, 47 та 74 років — лікуються амбулаторно.
У Синельниківському районі російські війська били по Славгородській, Миколаївській, Васильківській та Раївській громадах. Пошкоджені приватні будинки, магазин, інфраструктура та складське приміщення. Поранень дістала дитина.
У Павлограді пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобіль, у Кам’янському — об’єкт інфраструктури. На Криворіжжі росіяни атакували Гречаноподівську громаду, там виникла пожежа.
Нагадаємо, що російські війська 4 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Для ударів застосовували безпілотники, артилерію та авіабомби.