Фото: BBC.Marianne Baisne

Президент Володимир Зеленський не став прямо відповідати на запитання, чи знає він, хто такий "Вова", згаданий на так званих плівках Міндіча. Водночас глава держави заявив, що антикорупційні органи не мають до нього запитань

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BBC, передає RegioNews.

Під час розмови журналістка запитала президента про особу на ім’я "Вова", яка фігурує на записах, пов'язаних із розслідуванням НАБУ та САП масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері.

Також вона пояснила, що поставити це запитання її попросили колеги, оскільки українським журналістам не вдалося запитати Зеленського про кооператив "Династія".

У відповідь президент запропонував звернутися до антикорупційних органів.

"Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь", – заявив Зеленський.

Крім того, глава держави не погодився з твердженням, що Україна програє боротьбу з корупцією. За його словами, українці продовжують протидіяти корупції, а викриття нових справ свідчить про роботу антикорупційної системи.

Зеленський також наголосив, що в Україні створена розгалужена антикорупційна інфраструктура, а парламент ухвалив низку відповідних реформ.

"Ми маємо не зупинятись і боротись з корупцією", – підсумував президент.

Як відомо, президент Володимир Зеленський згадується у розслідуванні НАБУ проти бізнесмена Тімура Міндіча, який є підозрюваним у справі про корупцію в "Енергоатомі".

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Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

Тимур Міндіч ("Карлсон"),

Ігор Миронюк ("Рокет"),

виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),

Олександр Цукерман ("Шугармен"),

Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами. Пізніше Кабмін ініціював введення санкцій проти них.

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