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Ведуча Катерина Осадча розповіла, які неприємні випадки ставались під час зйомок. Зокрема, одного разу жертвою такої ситуації став її оператор

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Катерина Осадча згадала, що під час інтерв'ю один із відомих тенісистів схопив її за руку та почав сильно трусити. При цьому вона зазначила, що до бійок не доходило. Однак був дуже неприємний інцидент, коли постраждала людина з її команди.

Під час інтерв'ю з однією з європейських зірок організатор зустрічі вирішив припинити розмову вкрай агресивним способом: він почав душити оператора.

"Нічого мене так не розхитувало, як оця несправедливість і що це стосується не мене, а моєї команди. Оператор тут до чого", - каже Катерина Осадча.

Нагадаємо, раніше ведуча розповідала, чи збирається вона вивозити дітей з Києва через постійні обстріли.