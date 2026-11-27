Фото: МВА

У ніч на 27 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Ізюму Харківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізюмську МВА.

Внаслідок удару з реактивної системи залпового вогню у районі ІПЗ пошкоджені декілька багатоквартирних будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства та декілька автомобілів. Виникла пожежа.

Внаслідок влучань, попередньо, ударних безпілотників у районі залізничного ринку загорілася господарська споруда та пошкоджені сусідні приватні будинки.

Також зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок у південній частині Ізюма, де виникла пожежа.

Наразі відомо про шістьох постраждалих людей, їм надали необхідну медичну допомогу.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під атакою опинився об'єкт інфраструктури.