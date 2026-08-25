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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
25 серпня 2026, 11:55

Ментальна втеча від медіа: чому Зеленський боїться прямих ефірів

25 серпня 2026, 11:55
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Зеленський, журналісти, офреки, які ми заслужили
Зеленський, журналісти, офреки, які ми заслужили
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Володимир Олександрович і його пажі часто хизуються, що він же не втік, а тому треба його зрозуміти і пробачити. І хамство і дивні діла юзернеймів "Вова", R1, "Той, що тупає ніжками наверху".

Фізично Зеленський справді не втік, але ментально дуже навіть. Саме тому багато років поспіль від втікає від прямих запитань журналістів. Адже всі ці формати наживо – хоч в харчевні, хоч в ангарі з "Мрією", хоча на пікнік-посиденьках з Діаною Панченко показали наскільки король голий. І поруч навіть нема лопуха аби прикрити те, що на споді.

Тому тривалий час президент обирає формат типу оффрека, який насправді таким не являється. Скоріше це формат, де запрошені ЗМІ обмежують умовою: якщо поставлять дуже незручні запитання, які розізлять гаранта – більше не запросять.

На нинішніх вихідних трапились всі взаємовиключні події. Журналіст Данило Мокрик вніс петицію про пресконференцію президента із незалежними медіа –Українська правда, Bihus.Info, Слідство.Інфо, Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільне, НВ, "Дзеркало Тижня", ВВС Україна, Liga.net". Офіс петицію відхилив з відпискою, що все то не відповідає вимогам.

Але треба було якось пояснити новий корупційний скандал, де фігурує ОПешна корупційна мілфа, її коханець і подільник та ще й друг Олежки Татарова. І усім їм із порадами телефонує наш добрий знайомий біженець із Ізраїлю Тимур Міндіч, який буцімто під страшними санкціями.

Тому зрештою організували якийсь оффрек, де президент озвучив пару домашніх заготовок про Федорова, вибори і Мудру. На щастя, серед запрошених були достойні оглядачки ВВС Україна та NV, тож світ побачили ключові цитати про Федорова і Маска та про те, що до президента від НАБУ і САП питань нема.

Щодо останнього президент трошки набрехав. НАБУ і САП в рамках чинного законодавства не можуть принести підозру чинному президенту – у нього на час повноважень є імунітет. Є цитата від 12.05.2026 року керівника НАБУ Семена Кривоноса на брифінгу після партії плівок "Мідас":

"Президент України в межах досудового розслідування не фігурував і не фігурує. R1 – це резиденція 1".

Власне, тому президент такий сміливий і каже, що питань до нього нема. Зараз нема, але можуть бути опісля. Саме тому трохи піддута відповідальна за реформу правосуддя – бідкалась, що треба кістьми лягти, але не дати Клименку ще один строк у 7 років.

Вова може і не фігурує. Але в провадженнях НАБУ і САП станом на зараз фігурує мінімум десяток працівників ОП та два десятка "слуг".

Який післясмак цього оффреку? Та десь так, як після міфів про Середньовіччя, коли вважали, що купатися – гріх. Тому маскували аромати поту і несвіжого тіла парфумами, пудрою і перуками, де залюбки заводились блохи.

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