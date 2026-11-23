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НАБУ і САП повідомили про чергову підозру колишньому віцепрем'єр-міністру Украхни. Також підозру отримали два керівники структурних підрозділів Міністерства національної єдності, яке він очолював

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, колишній віцепремє'р організував схему виплати заробітної плати коштом міністерства п’ятьом особам. Проте виявилось, що ці люди працювали особистими водіями та охоронцями самого Чернишова, а не виконували посадові обов'язки.

До схеми він залучив двох керівників підрозділів міністерства. Вони підписували документи з неправдивими даними, на підставі яких потім виплачували зарплату.

Правоохоронці повідомили колишньому віцепремє'ру та його спільникам про підозру у розтраті бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування.

Як відомо, Олексій Чернишов має статус підозрюваного у справах щодо корупції в "Енергоатомі"(спецоперація "Мідас") та маєтків "Династія". У жовтні 2026 року ці епізоди об'єднали в одне кримінальне провадження.

Операція "Мідас": роль Чернишова

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було "систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів".

11 листопада Національне антикорупційне бюро оприлюднило ще дві частини записів у рамках операції "Мідас". У нових плівках, як і в попередніх серіях, фігурують знайомі персонажі, а також з'являються нові, зокрема колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, який отримував кошти через "пральню".

За даними НАБУ, Чернишов користувався послугами "пральні" та отримував гроші не лише в офісі, а й у клініці Олександра Цукермана (керує дружина Цукермана, клініка на вул. Чикаленка, колишня Пушкінська).

Загалом зафіксовано передачу $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою.

Із плівок зрозуміло, що Чернишов сам приїздив за готівкою, а видачу контролював безпосередньо Тимур Міндіч. Наприклад, 8 травня, Цукерман говорить із Фурсенком і каже, що вони мають віддати Чернишову "500 і з хачапурі", і просить не затягувати. Що таке "хачапурі" – неясно. Останні $500 тисяч 9 травня 2025-го передають уже дружині Чернишова в лікарні Цукермана. На той момент Чернишов уже був підозрюваним у провадженнях НАБУ і САП.

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Нагадаємо, що ім'я колишнього віцепрем'єра лунало також у розслідуванні щодо кооперативу "Династія". За даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча. Також по цій справі отримував підозру екс-очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Слідство НАБУ і САП вважає, що Чернишов отримав неправомірні кошти, частину з яких наразі вдалося підтвердити документально. Правоохоронці зазначають, що сума може бути більшою, однак наразі доведена лише частина активів.

Чернишов уже фігурував у попередній справі, за яку раніше вносили заставу. Ця справа є частиною масштабної антикорупційної операції НАБУ, у якій також арештовані інші високопосадовці, зокрема радник Галущенка із заставою 126 млн грн. Слідство продовжує збір доказів і уточнює обставини, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Зокрема, екс-віцепрем’єру інкримінують відвідування конспіративного місця, де він отримав понад мільйон доларів готівкою. Кабінет Міністрів уже ініціював санкції проти організаторів схеми. Після ухвалення остаточного рішення суду прокуратура пообіцяла оприлюднити деталі подальших процесуальних дій.

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