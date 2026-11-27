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Блогерка Сімбочка розповіла, що мала проблеми з наркотиками. Зараз вона від цього повністю відмовилась

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Сімбочка розповіла про період, коли вона курила канабіс та вживала алкоголь. За її словами, вона робила це лише тоді, коли поруч не було її доньки. При цьому вона зазначила, що їй дуже соромно, що тоді вона у такий спосіб тікала від проблем та думок. При цьому на питання про передозування вона відповіла обережно.

"Ми так це обговорюємо. Раптом це буде дивитися дитяча аудиторія. Я так боюсь. Це така відповідальність. Застерегти їх, можливо. Ніколи не пробуйте взагалі ніякі наркотики", - каже блогерка.

Довідка. Сімбочка (Каріна Кучменко) — популярна українська тікток-блогерка. Молода мама: виховує доньку Софію, яку народила у стосунках зі співаком Іллею Парфенюком. У соцмережах блогерка розповідає про особисте життя та материнство.