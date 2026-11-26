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В Україні ціни на АЗС продовжують падати. Зокрема, дизпальне, яке тривалий час дорожчало

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 26 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 85,09 гривні за літр (-0,04);

бензин А-95 – 81,49 гривні за літр (-0,08 гривні);

бензин А-92 – 77,94 гривні за літр (без змін);

дизпальне – 96,55 гривні за літр (-0,42 гривні);

автогаз – 61,53 гривні за літр (-0,35 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.