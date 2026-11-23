Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту

Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту

Микола Вініченко. Фото: "Суспільне"

Від Оріхова до лінії бойового зіткнення 8-10 кілометрів. Саме місто з перших днів повномасштабної війни щодня піддається обстрілам та авіаударам. Сьогодні там зруйновано практично всі будівлі та інфраструктура, а електроенергії немає з 2023 року. Попри це, в населеному пункті продовжують працювати комунальні служби, які розчищають завали, займаються водопостачанням. Про організацію мешканців, їхню мотивацію та плани на відновлення – в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews розповів начальник Оріхівської міської військової адміністрації (ВА) Микола Вініченко.

Необхідність підтримати людей – саме цю причину як основну часто називають ті, хто під щоденними обстрілами продовжують займатися життєзабезпеченням прифронтових міст та сіл. Говорить про це і Микола Вініченко. Він житель Оріхова, до 2015 року займався підприємницькою діяльністю, потім перейшов у сферу місцевого самоврядування, обіймав керівні посади в районі, очолював один з обласних департаментів. Навесні 2023 року Микола Вініченко був призначений начальником ВА Оріхова. Після того як авіаударом було знищено його будинок, Микола переселився за 10 км від Оріхова, звідки, як і 80% комунальних працівників, їздив до міста на роботу по дорозі, по якій регулярно прилітали дрони. Зараз через вкрай важку безпекову ситуацію начальник ВА керує Оріховим, перебуваючи в Запоріжжі.

Місто перебуває під постійними обстрілами з березня 2022 року. Фото: Нацполіція

Заїхати до міста практично неможливо

RegioNews: Пане Микола, яка сьогодні обстановка в місті, і як підтримуєте жителів?

Микола Вініченко: Сьогодні з 14 тисяч жителів у місті все ще залишається 115 осіб. В основному це люди у віці 60+. Через погіршення безпекової ситуації я ще 17 лютого 2026 року підписав розпорядження про евакуацію. Всіх, хто бажав, – вивезли нашим комунальним транспортом, хоча через дрони це було небезпечно. Ті, хто не хотіли виїжджати, написали відмову. На сьогодні заїхати до міста практично неможливо. Востаннє я був у Оріхові у травні.

RegioNews: Як у такому випадку люди отримують воду, продовольство?

МВ: У місті все ще залишаються комунальні робітники, їх вісім осіб. Вони прибирають вулиці після обстрілів, щоб нашим хлопцям (військовослужбовцям – ред.) можна було проїхати. Також вони заправляють генератор для роботи свердловини, щоб у жителів була вода. Паливо для генератора, об'ємом до п'яти літрів, ми скидаємо з дрона. На жаль, іншого варіанту доставити немає. Також дроном доставляємо ліки. Всім цим займаються військові, тому багато про це розповісти не можу. Що стосується продовольства, то ми його не доставляємо. Проте впродовж чотирьох років, два рази на місяць, ми видавали жителям гуманітарку, тому запаси продовольства у них поки є, люди не голодують. Що стосується обігріву, то, як і в попередні роки, жителі гріються за допомогою "буржуйок". Паливом їм слугують дерева, які люди розпилюють.

Евакуація мешканців. Ілюстративне фото: ГУНП Донецької області

Після загибелі працівників електрики перестали приїжджати до міста

RegioNews: Як захищені робітники?

МВ: Відразу після свого призначення начальником ВА навесні 2023 року я зібрав усіх працівників і керівників та запропонував усім, хто побоюється за своє життя, виїхати з міста. Тоді пішло три співробітниці, яким було дуже страшно перебувати в Оріхові. Решта залишилися і були забезпечені бронежилетами і касками, оскільки до цього вони працювали без засобів захисту. З тих пір носіння засобів захисту на виїздах стало обов'язковим. Так, це додаткове навантаження, але нехай людина попрацює на дві години менше, адже мова йде про її безпеку.

Щодо пересування містом, то ми одні з перших почали використовувати антидронові сітки, якими вкрили під'їзні шляхи та центральні вулиці. Сітки – ефективний захист. Дуже багато ворожих дронів в них зависли. Однак за сітками доводилося постійно стежити, так як ми ж розуміємо, що місто щодня обстрілюють з артилерії.

RegioNews: А як у місті вирішувалося питання з електропостачанням?

МВ: Електропостачання у нас немає з 2023 року. Обленерго заборонили приїжджати в місто своїм працівникам після того, як у них двоє людей загинули під час відновлення. Тому на 90% електроенергією місто забезпечували генератори. У свій час у нас був один кут, де електроенергію отримували з електромережі. У 2023 році ми з комунальниками придбали кабель і зробили "перекидки" по всьому місту. Проте через обстріли лагодити доводилося по п'ять разів на тиждень, а потім все було зруйновано.

RegioNews: У чому мотивація комунальних працівників, і яка їм надається підтримка?

МВ: Залишатися – особистий вибір кожного, ніхто нікого не змушував. Всім було запропоновано виїхати. Втім, працівники, що залишилися, як ніяк – місцеві, і їм небайдуже що буде в місті та жителями. Ну і кожен чекає, що ось-ось все скінчиться, правда, п'ятий рік вже чекають... Робота комунальних служб відбувається в основному вранці, коли в місті тихо, а також коли туман і дощ – тоді менше дронів. Виходять вранці на три-чотири години, але можуть і довше працювати, якщо потрібно розчистити дорогу.

Пересування робітників газової служби на одному з напрямків. Фото: "Нафтогаз"

Що стосується підтримки, то за кожне поранення ми з місцевого бюджету виплачуємо по 10 тис. грн. Це стосується як працівників, так і мешканців. Також всі жителі у нас отримали по 19,4 тис. грн за держпрограмою "Зимова підтримка". По інтернет-зв'язку (у комунальних працівників є Starlink) люди нам скидали документи, ми їх роздруковували і подавали заявки.

Що стосується фінансування, то держава нам дає субвенцію на рівні 2021 року. Минулого року ми 78 млн грн віддали на оборонні заходи. Цього року –- вже 55 млн грн. Ці кошти ми перераховуємо в обласний фонд, а вони вже для хлопців купують чого ті потребують. Ну і плюс військові частини, що на нашому напрямку, – вони до нас звертаються і ми закуповуємо що їм потрібно.

"Підхід "тут я начальник” не працює"

RegioNews: Що найважливіше в організації стійкості населеного пункту в критичних умовах: гроші, техніка, люди?

МВ: Скажу так, скільки б не було грошей, якою б не була техніка, якщо не буде людей, гроші будуть лежати мертвим тягарем, а техніка стояти. Тому, в першу чергу, люди. Стоятиме тисяча одиниць техніки, а у тебе буде всього три людини – все. Але в першу чергу люди повинні довіряти керівникові. Розуміти, що перед ними не самодур. Що керівник спілкується з людьми, прислухається до їхньої думки, допомагає. Тоді буде робота. Я щоранку з колективом проводив наради, ставив завдання і слухав, що хто пропонує. Все разом обговорювали, потім приймали рішення. Так, останнє слово за мною, але я прислухався до робітників, так як вони практики. Потім робили як краще, і разом виконували всі завдання. Підхід "тут я начальник” не працює. Начальник скаже "роби так і так”, а завтра з людиною щось трапиться – і її сім'я прийде до мене…

Микола Вініченко. Фото: Відбудова Запоріжжя

RegioNews: У той же час керівник повинен бути впевненим у кадрах...

МВ: Людину відразу не побачиш, вона проявляється в критичних ситуаціях. От перед тобою ніби хороша людина, проте виникне критична ситуація – і вона поведе себе зовсім по-іншому. Сказати, що я зараз можу підібрати кадри і бути в них впевненим – це не так. Я бачив дуже багато людей, які в критичних ситуаціях поводяться, скажімо так, специфично... Я і подумати не міг, що таке може бути. А є людина, на яку думаєш, що вона середній працівник, проте в критичній ситуації з нею не страшно і в розвідку піти.

RegioNews: А що найбільше цінуєте в працівниках?

МВ: В першу чергу, людяність. Всьому іншому людину можна навчити. Якщо людина хитра, з подвійним дном, то, повірте, з такою дуже важко, навіть якщо вона фахівець високого рівня. У важкій ситуації вона забуде, що фахівець, і зробить так, що буде гірше. Нехай краще буде середній фахівець, але в критичній ситуації принесе більше користі. В цьому випадку людина буде виконувати свою роботу і розуміти, навіщо і для кого робить, розуміти ситуацію.

У мене був випадок, коли мене тільки призначили керівником. Людина дуже просила дати дозвіл на виїзд за кордон. Запевняв, що їде до дочки, з якою не спілкувався 15 років, а це помирилися, дочка прислала запрошення на весілля. Він був фахівцем та людяним, як мені тоді здавалося. Я дав дозвіл на виїзд, а людина не повернулася. Коли я запитав, чому мене так підставив, він надіслав повідомлення, що більше цінує своє життя, "ніж ту вашу роботу". Але ж я також ціную своє життя. При цьому їду і працюю. Такі випадки я вважаю не людським вчинком.

Антидронові сітки на вулицях Оріхова. Фото: "Суспільне"

Зруйновані будівлі перероблять на бетон

RegioNews: Чи можливе відновлення міста?

МВ: Все можливо, головне – повернутися. В першу чергу, потрібно буде провести розмінування. Адже скільки всього не підірвано, скільки розкидано всіх цих мін-пелюсток, інших мін... Якщо Європейський банк профінансує, або держава які програми запустить з підтримки бізнесу, то назад повернуться і підприємці. Як не як, там їхні території, складські приміщення, цехи. Тому, в першу чергу, потрібно повернути бізнес. За ним вже прийдуть жителі, які зможуть працевлаштуватися і мати джерело доходу. Повернуться і магазини. В результаті люди зможуть заробляти гроші, щось купувати і допомагати відновлювати.

Зруйновані будинки в Оріхові. Фото: Нацполіція

RegioNews: А як відновити? Адже, по суті, багато що доведеться будувати з нуля?

МВ: Так як це було в Ірпені, Бучі. Ми туди їздили, дивилися. Там кварталами прямо відновлювали. Зайшли французи, поставили свій завод, який переробляв уламки будівель на будматеріали. І прямо квартал цілий побудували. У нас вже є плани по відновленню. Плануємо побудувати школу. У нас 14 тисяч населення, дітей на всю громаду близько 2 тисяч. Побудуємо школу, придбаємо автобуси, щоб з сіл підвозити школярів. Також потрібно буде побудувати два-три дитячих садка. Плануємо також побудувати лікарню, яку нам розбили. Словом, потрібно повністю відбудовувати місто з усією критичною інфраструктурою

RegioNews: А чи є в цьому сенс?

МВ: Думаю, сенс є. Понад 8 тисяч внутрішньо-переміщених осіб проживають зараз у Запоріжжі. Мінімум 50%, а то і всі 70% чекають, щоб повернутися в місто. Притому, що людям видано 1700 сертифікатів на придбання житла, у кого воно знищено. Але люди все одно очікують повернення. Є випадки, коли у людини знищено будинок, ми їй дзвонимо і пропонуємо допомогти отримати сертифікат. А людина: ні, я буду повертатися назад. Ми пояснюємо, що земельна ділянка і так за вами залишиться, а це зможете придбати житло в будь-якому регіоні України. Не хочуть, відмовляються. Ми, кажуть, поїдемо назад.