Фото: BBC.Marianne Baisne

Президент Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос, знает ли он, кто такой "Вова", упомянутый на так называемых пленках Миндича. В то же время глава государства заявил, что антикоррупционные органы не имеют к нему вопросов

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, передает RegioNews.

В ходе разговора журналистка спросила президента о лице по имени "Вова", которое фигурирует на записях, связанных с расследованием НАБУ и САП масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере.

Также она пояснила, что задать этот вопрос ее попросили коллеги, поскольку украинским журналистам не удалось спросить Зеленского о кооператив "Династия".

В ответ президент предложил обратиться в антикоррупционные органы.

"Вы можете спросить антикоррупционные институции. Они публично сказали, что не имеют ко мне вопросов. Думаю, это и есть ответ", – заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства не согласился с утверждением, что Украина проигрывает борьбу с коррупцией. По его словам, украинцы продолжают противодействовать коррупции, а разоблачение новых дел свидетельствует о работе антикоррупционной системы.

Зеленский также отметил, что в Украине создана разветвленная антикоррупционная инфраструктура, а парламент принял ряд соответствующих реформ.

"Мы должны не останавливаться и бороться с коррупцией", – подытожил президент.

Как известно, президент Владимир Зеленский упоминается в расследовании НАБУ против бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого по делу о коррупции в "Энергоатоме".

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Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытой дверью. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами. Позже Кабмин инициировал введение санкций против них.

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