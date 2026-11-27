"Кто такой Вова?": Зеленский ответил на вопрос о пленках Миндича
Президент Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос, знает ли он, кто такой "Вова", упомянутый на так называемых пленках Миндича. В то же время глава государства заявил, что антикоррупционные органы не имеют к нему вопросов
Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, передает RegioNews.
В ходе разговора журналистка спросила президента о лице по имени "Вова", которое фигурирует на записях, связанных с расследованием НАБУ и САП масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере.
Также она пояснила, что задать этот вопрос ее попросили коллеги, поскольку украинским журналистам не удалось спросить Зеленского о кооператив "Династия".
В ответ президент предложил обратиться в антикоррупционные органы.
"Вы можете спросить антикоррупционные институции. Они публично сказали, что не имеют ко мне вопросов. Думаю, это и есть ответ", – заявил Зеленский.
Кроме того, глава государства не согласился с утверждением, что Украина проигрывает борьбу с коррупцией. По его словам, украинцы продолжают противодействовать коррупции, а разоблачение новых дел свидетельствует о работе антикоррупционной системы.
Зеленский также отметил, что в Украине создана разветвленная антикоррупционная инфраструктура, а парламент принял ряд соответствующих реформ.
"Мы должны не останавливаться и бороться с коррупцией", – подытожил президент.
Как известно, президент Владимир Зеленский упоминается в расследовании НАБУ против бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого по делу о коррупции в "Энергоатоме".
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Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно
В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".
По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.
Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытой дверью. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.
11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:
- Тимур Миндич ("Карлсон"),
- Игорь Миронюк ("Рокет"),
- исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
- Александр Цукерман ("Шугармен"),
- Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.
Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.
Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.
11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".
На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.
Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.
СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами. Позже Кабмин инициировал введение санкций против них.
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