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Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зазначається, що перший удар ворог завдав по АЗС у Шевченківському районі міста. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом кількість травмованих зросла до трьох.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Крім того, за інформацією Терехова, російські війська атакували ще одним безпілотником Київський район Харкова. Наслідки другої атаки уточнюються.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під атакою опинився об'єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у виробничій будівлі.