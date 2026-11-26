Кандидат у президенти Франції Рінер заявив, що Україна – це "не наша війна"

Кандидат у президенти Франції Рінер заявив, що Україна – це "не наша війна"

Тедді Рінер. Фото: з відкритих джерел

Тедді Рінер – п'ятиразовий олімпійський чемпіон із дзюдо, який оголосив про намір балотуватися в президенти Франції у 2027 році, – розкритикував відправлення французьких військових в Україну та назвав війну не конфліктом його країни.

Черговий раз переконуюсь у поверхневості невігласів, які чомусь вирішили, що політика це їх справа. Не маючи знань, розуміння процесів та досвіду невігласи прутся туди, де вони можуть, у переважній більшості, створити лише проблеми. Замість того, щоб почати з громадської роботи, досягнути результату і далі крокувати кар'єрними сходами, вони сподіваються на кар'єрний батут, завдяки своїй популярності. Добре, що французи не оберуть спортсмена без досвіду, без знань, але з примітивним мисленням та без потрібних якостей. Українці пішли іншим шляхом і обрали такого. Але не спортсмена, а шоумена. Тепер вся країна вихаркує кров'ю ту помилку.