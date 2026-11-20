Фото: з відкритих джерел

В Ужгороді НАБУ та САП проводять обшуки в салоні краси CLIPSE, який відкрила колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка Алла Барановська

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчі дії відбуваються у салоні, розташованому в житловому комплексі Silver Park на вулиці Анатолія Тегзи, 7.

У межах якого кримінального провадження проводять обшуки, наразі невідомо. Офіційних подробиць щодо причин слідчих дій поки не оприлюднили.

У 2024 році журналісти звертали увагу на обставини розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської. Зокрема, припускали, що розірвання шлюбу могло бути формальним, оскільки після цього колишнє подружжя продовжувало жити разом.

Сам Тищенко пояснював, що вони з Барановською підтримують спільне проживання заради виховання сина.

Також у декларації нардепа зазначено, що 15 лютого 2024 року, майже через місяць після розлучення, Алла Барановська подарувала йому 12 млн 634 тис. 680 грн.

Коли журналісти запитали Тищенка про походження цих коштів, він пояснив, що після розірвання шлюбу вони з колишньою дружиною поділили майно.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, що благодійний фонд "Дорога миру", яким у 2022 році опікувалися народний депутат Микола Тищенко та його тодішня дружина Алла Барановська, міг використовуватися для отримання неправомірної вигоди.

Читайте також: Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"