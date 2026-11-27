Відомий актор розповів, ким він служить у ЗСУ
Актор Сергій Стрельніков влітку цього року долучився до війська. Раніше йому відмовляли, але врешті він сам обрав підрозділ та мобілізувався
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Сергій Стрельніков розповів, що зараз він - водій у батальйоні безпілотних систем "FERRO-6", який входить до складу 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Цей батальйон відповідає за доставку вантажів, боєкомплектів на фронт. Зокрема, вивезенням поранених.
Дружина акторка підтримала його рішення. За словами Сергія Стрельнікова, відстань на їхні стосунки не впливає.
Нагадаємо, раніше відомий актор Олександр Олексенко мобілізувався до ЗСУ. Він підтвердив це після тривалої відсутності в соцмережах
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