Як Зеленський керує країною, не знаючи про схеми своїх друзів
Він нічого не знав
Він нічого не знав
Не знав, що Міндіч поставив "шлагбаум" в енергетиці, що Єрмак з Чернишовим і Міндічем будували "Династію", не знав, що хотіли забрати "Сенс Банк", а Мудра збирала гроші на заставу Галущенко, не знав, що люди з його офісу разом з його депутатами займалися рейдерством і крадіжками.
Президент, авжеж, нічого не знав.
Але, як він тоді керує країною, якщо не знає, що роблять його друзі і підлеглі, що коїться в нього під боком?..
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