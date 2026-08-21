Він нічого не знав

Він нічого не знав

Фото: ОП

Не знав, що Міндіч поставив "шлагбаум" в енергетиці, що Єрмак з Чернишовим і Міндічем будували "Династію", не знав, що хотіли забрати "Сенс Банк", а Мудра збирала гроші на заставу Галущенко, не знав, що люди з його офісу разом з його депутатами займалися рейдерством і крадіжками.

Президент, авжеж, нічого не знав.

Але, як він тоді керує країною, якщо не знає, що роблять його друзі і підлеглі, що коїться в нього під боком?..