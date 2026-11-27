Україна як щит НАТО: чому Альянсу вигідно, щоб війна тривала

Донорська участь країн НАТО в нашій війні – це ніщо інше, як вигідна інвестиція у власну безпеку тих самих країн НАТО

Донорська участь країн НАТО в нашій війні – це ніщо інше, як вигідна інвестиція у власну безпеку тих самих країн НАТО

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Авжежечки, НАТО не планує перехоплювати російські ракети та дрони в повітряному просторі України. Для цього треба бути членом НАТО – аби претендувати на його парасольку. Ця війна ніяк НАТО не стосується, бо Україна в момент проголошення своєї незалежності офіційно самозаснувалася як нейтральна й позаблокова держава. Норматив про нечленство в жодному існуючому на європейському континенті союзі був базовою конституційною нормою й ба навіть умовою проголошення власної державності. А отже, донорська участь країн НАТО в нашій війні – це ніщо інше, як вигідна інвестиція у власну безпеку тих самих країн НАТО, які, будучи мудрими й прозорливими, а також шануючи життя і спокій своїх громадян, до останнього фінансуватимуть третю територію, яка й бере на себе основний удар орди. Генсек НАТО Рютте це прямо сказав на нідерландському телебаченні: допоки російські солдати зайняті Україною – пересічний європеєць може спати спокійно. Проблеми для Європи почнуться тоді, коли війна в Україні закінчиться, і російський солдат уже не буде задіяний у ній. Чесно й відверто, без приховувань і зацяцьковувань, НАТО виказує свою зацікавленість у чимдовшій затримці війни на території незламного народу, для якого завжди нашкребеться кілька мільярдиків зовнішніх вливань, щоб він міг протягнути від траншу до траншу, самотужки пиняючи орду.

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