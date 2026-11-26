Гарантії за зразком статті 5 Вашингтонського договору НАТО – це як випадковий секс без офіційного шлюбу: непогано, але нестабільно (с)

Гарантії за зразком статті 5 Вашингтонського договору НАТО – це як випадковий секс без офіційного шлюбу: непогано, але нестабільно (с)

Фото: з відкритих джерел

Повноцінне членство в НАТО ("офіційний шлюб") – це юридично зафіксований статус. Ви живете в спільному домі (об'єднана система ППО/ПРО, спільне командування та бюджет на оборону, доступ до літаків "Авакс", застосування стратегічної авіації, даних космічної розвідки союзників, тощо).

А в разі біди, розлучитися чи вдати, що ви не знайомі, партнерам, які вже обрали союзницькі зобовʼязання, буде вкрай складно як через жорсткі процедури, так і в багатьох випадках – втрату реноме.

Та й за період спільного життя – ви вже не просто "пара", а "команда".

Звісно, шлюб 33 партнерів – це ще та "Санта-Барбара", але точно краще, ніж наодинці.

Якщо більш серйозно, то

справжня довіра й надія на статтю 5 Північноатлантичного договору тримається не на її текстові, а на трьох "китах", без яких сам текст не працює:

Ратифікація парламентами: договір має силу закону, а не просто політичної обіцянки і діє, не залежно від змін влади в країнах-гарантах. Військова інфраструктура та планування: спільне командування, заздалегідь прописані плани оборони та визначені сили швидкого реагування. Постійні спільні навчання. Присутність військ на місці: наявність іноземних баз або контингентів на території країни. Агресор не може напасти, не вступивши в прямий бій із солдатами та офіцерами країн-гарантів.

Ну і окреме, необхідне на сьогодні додаткове зобовʼязання – "ядерна парасолька"чи "ядерний щит". Без всього цього – то все балаканина.

Тому будь-які "гарантії за зразком статті 5" без вступу в Альянс оцінюють саме за тим, чи є в них ці три елементи (з доповненням), чи це просто загорнута в красиву обгортку обіцянка і надалі допомагати лише зброєю та грошима, сподіваючись, що НІКОЛИ ці гарантії не будуть застосовані!