Кооператив "Династія": з екс-міністра Чернишова зняли електронний браслет
Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання прокурора САП про продовження обов’язків колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову. Проте клопотання задовільнили лише частково
Про це повідомляє ЦПК, передає RegioNews.
Суд продовжив такі обов'язки Чернишова:
- повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
- прибувати до детектива, прокурора, суду
- утримуватись від спілкування з Міндічем, Цукерманом та ще низкою осіб;
- здати закордонний паспорт.
При цьому суд не продовжив обов'язок екс-міністра носити електронний браслет. Це означає, що найближчим часом браслет з нього знімуть.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.
11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.
Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".
Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.
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