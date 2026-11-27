Фото: Національна поліція

На Сумщині чотирьом шахраям оголосили підозру за виманювання грошей у підлітків через Telegram та погрози від імені СБУ і кіберполіції

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews

За даними слідства, у листопаді 2025 року 22-річний житель Сум створив організовану групу, до якої залучив двох юнаків та дівчину. Спільники орендували офіс у Сумах, облаштували його комп’ютерною технікою та розподілили між собою ролі.

Для пошуку жертв шахраї створювали фейкові анкети дівчат у Telegram-боті для знайомств. Вони спілкувалися з підлітками та під приводом організації особистої зустрічі просили надіслати скриншоти геолокації.

Після цього зловмисники представлялися співробітниками кіберполіції та СБУ. Вони звинувачували дітей у нібито співпраці зі спецслужбами країни-агресора та погрожували кримінальною відповідальністю не лише їм, а й батькам.

Під психологічним тиском підлітків переконували передавати через служби таксі гроші та цінності родини. Усе це нібито мало бути перевіркою законності походження майна.

Слідчі задокументували чотири епізоди шахрайства. Потерпілими стали жителі Полтавської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

У квітні цього року правоохоронці вже припинили діяльність цієї групи. За даними поліції, її учасники також ошукували військовослужбовців. Під час обшуків вилучили комп’ютери, мобільні телефони, банківські та SIM-картки, гроші й ювелірні вироби.

Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Києві викрили схему вимагання грошей у підприємців за можливість реалізовувати комерційні проєкти на території парку культури та відпочинку "Гідропарк". Директор і заступник директора комунального закладу вимагали від бізнесменів половину коштів.

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