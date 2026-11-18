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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із виконувачем обов'язків Генпрокурора Антоном Ковальським. Однією з головних тем розмови стало розслідування справ, пов'язаних із діяльністю бандитського угруповання "Хімпром"

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Зеленського, під час зустрічі також обговорили роботу Офісу Генерального прокурора за два місяці від моменту покладення на Ковальського обов’язків Генпрокурора.

Окрему увагу приділили розслідуванню злочинів, пов’язаних із діяльністю угруповання "Хімпром".

"Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури", – наголосив президент.

Він підкреслив, що невідворотність покарання має стати відповіддю на злочинну діяльність "Хімпрому" та осіб, пов’язаних із цим угрупованням.

Як відомо, Національна поліція заявила про припинення діяльності мережі магазинів U420, яку пов’язують із транснаціональним злочинним угрупованням "Хімпром". За даними правоохоронців, мережу ліквідували у квітні 2026 року, відтоді жоден із її магазинів не відновив роботу.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

"Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;

"Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";

"Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;

"Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;

"Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;

"Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Інтерв'ю "Мексиканця": скандальні заяви про Татарова, Бігуса та Федорова

В інтерв'ю блогеру Василю Тимошенку чоловік, який представився Єгором Буркіним на прізвисько "Мексиканець", озвучив низку резонансних заяв щодо українських посадовців, правоохоронців та журналістів. Зокрема, він торкнувся теми діяльності заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, журналіста Дениса Бігуса та ексміністра оборони Михайла Федорова.

Говорячи про Олега Татарова, "Мексиканець" заявив про нібито існування системи корупційного прикриття нелегальних колцентрів і стверджував, що частина коштів від цієї діяльності могла надходити посадовцю.

Окремо співрозмовник прокоментував записи НАБУ, на яких обговорюється можливість фізичної розправи над журналістом Денисом Бігусом. Він підтвердив, що впізнає свій голос на записах, однак назвав погрози нападом із кислотою блефом і заперечив реальний намір вчиняти напад.

Також під час інтерв'ю Буркін заявив про нібито зв’язки Михайла Федорова з криптовалютною компанією Everstake та схемою виведення коштів, зібраних на підтримку української армії.

Варто зазначити, що чоловік спілкувався з журналістом, не показуючи свого обличчя. Озвучені ним звинувачення не є доведеними фактами та потребують перевірки.

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