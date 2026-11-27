Фото: Запорізька ОВА

Пізно ввечері 26 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під атакою опинився об'єкт інфраструктури

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа у виробничій будівлі.

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

За даними Ради оборони Запорізької області, загалом упродовж доби окупанти завдали 699 ударів по 49 населених пунктах. Одна людина загинула, ще шістнадцятьох поранено.

​Надійшло 119 повідомлень про руйнування та пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські війська 26 листопада понад 50 разів атакували безпілотниками Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Пошкоджені підприємства, складські приміщення, інфраструктура, сільськогосподарська техніка, дитячий садок та приватний будинок.