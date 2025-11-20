15:21  21 листопада
20 листопада 2025, 19:25

Зеленський може оголосити винним в кризі Давида Арахамію: позбавити керівництва фракцією та ввести санкції

20 листопада 2025, 19:25
Фото: ілюстративне
У фракції "Слуга Народу" зростає напруга через позицію частини депутатів та вимоги щодо кадрових рішень президента

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливі заходи щодо внутрішньої опозиції у власній політичній силі. Йдеться про ситуацію з Давидом Арахамією, якого в деяких колах вважають відповідальним за політичну кризу. Обговорюється можливе застосування санкцій і відсторонення його від керівництва фракцією.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Арахамія висунув президенту умову: звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака, щоб Рада могла ефективно працювати та зберегти монобільшість. За даними ЗМІ, Зеленський відмовився задовольнити цю вимогу.

До позиції Арахамії приєдналися ключові фігури уряду та силових структур, зокрема міністр Михайло Федоров і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Разом вони формують ядро внутрішньої критики щодо Єрмака та чинять тиск на президента.

Політична напруга у фракції "Слуга Народу" зростає. Якщо президент не підтримає вимоги опозиційного крила, ризикує втратити контроль над парламентом, що ускладнить ухвалення бюджету та формування стабільної коаліції. Сьогодні фракція готувала питання до зустрічі з главою держави, яка обіцяє бути складною та напруженою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увечері 20 листопада екстрено скликав фракцію "Слуга народу" на закриту зустріч – за чутками, на порядку денному питання політичної стабільності та ключові законодавчі рішення.

Як відомо, 19 листопада на тлі гучного скандалу, пов'язаного з корупційними схемами в "Енергоатомі" Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через керівника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака. Депутат наголосив, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба".

Заклик до відставки Єрмака озвучив і народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

