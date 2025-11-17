У Слузі народу назріває бунт через Єрмака, – нардеп

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У фракції «Слуга народу» назріває бунт, включно з потенційним виходом з фракції, що призведе до розпаду Коаліції

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, головна умова політичної сили – звільнення голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Раніше нардепка Безугла закликала Зеленського звільнити Єрмака після "плівок Міндіча". Вона звинуватила очільника Офісу в "узурпації розуму Зеленського” та закликавши главу держави перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни.

Нагадаємо, в інтерв'ю закордонним ЗМІ Андрій Єрмак заявив, що деякі політичні сили використовують" антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва.