16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
16:23  04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 21:10

Тисячі тікають з фронту: в окупантів проблеми із Запорізького фронту

04 грудня 2025, 21:10
Фото: Генштаб ЗСУ
У Запорізькій області в окупантів зростає кількість дезертирів. Журналісти розповіли про великі втрати у ворога

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У 5-й гвардійській загальновійськовій армії РФ, яка веде інтенсивні бої на Мелітопольському напрямку, офіційно 6 144 дезертирів. Журналісти зазначили, що це лише ті російські військові, які внесені до списків про самовільне залишення чистини. Реальна цифра насправді ж більше.

Кількість дезертирів у росіян зростає на тлі важких боїв у районі Гуляйполя та чуток про можливе припинення війни.

"Незважаючи на те, що їм вдалося просунутися до околиць Гуляйполя, втрати виявилися катастрофічними. Темп просування окупантів – понад три кілометри на добу – досягається ціною величезних жертв", - повідомляють журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Запорізькому напрямку постійні блекаути впливають на можливості російських військ та гальмують їхні наступальні дії.

04 грудня 2025
Зеленський розповів, коли призначить нового голову Офісу президента
04 грудня 2025, 22:14
Уся міфологія нинішньої війни базується на уявленнях
04 грудня 2025, 21:52
Не врахували допомогу й завищили собівартість: прокуратура Вінниці повернула до бюджету 4,1 млн грн
04 грудня 2025, 21:00
На Дніпропетровщині жінка заради жарту "вбила" свого чоловіка
04 грудня 2025, 20:40
42-річний агент ФСБ отримав 15 років за коригування ударів по Черкащині
04 грудня 2025, 20:39
В Україні збільшився врожай картоплі
04 грудня 2025, 20:30
Прокуратура прокоментувала інформацію про проведення слідчих дій у приміщенні АТ "А-Банк"
04 грудня 2025, 20:26
Мікроавтобус закрутило на дорозі: у Дніпрі автівка влетіла в заправку
04 грудня 2025, 20:15
У Житомирі чоловік постане перед судом за вбивство 50-річної дружини ударом ножем
04 грудня 2025, 20:09
07 серпня 2025
