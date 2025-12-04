Фото: Генштаб ЗСУ

У Запорізькій області в окупантів зростає кількість дезертирів. Журналісти розповіли про великі втрати у ворога

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У 5-й гвардійській загальновійськовій армії РФ, яка веде інтенсивні бої на Мелітопольському напрямку, офіційно 6 144 дезертирів. Журналісти зазначили, що це лише ті російські військові, які внесені до списків про самовільне залишення чистини. Реальна цифра насправді ж більше.

Кількість дезертирів у росіян зростає на тлі важких боїв у районі Гуляйполя та чуток про можливе припинення війни.

"Незважаючи на те, що їм вдалося просунутися до околиць Гуляйполя, втрати виявилися катастрофічними. Темп просування окупантів – понад три кілометри на добу – досягається ціною величезних жертв", - повідомляють журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Запорізькому напрямку постійні блекаути впливають на можливості російських військ та гальмують їхні наступальні дії.