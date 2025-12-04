16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
16:23  04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 21:00

Не врахували допомогу й завищили собівартість: прокуратура Вінниці повернула до бюджету 4,1 млн грн

04 грудня 2025, 21:00
Фото: ілюстративне
Прокурори Вінницької області домоглися повернення до бюджету великої суми податку від місцевого виробника металевих виробів

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори домоглися відшкодування до державного бюджету 4,1 млн грн податку на прибуток від місцевого виробника металевих конструкцій і виробів. У ході розслідування встановлено, що підприємство протягом року не враховувало у своїх доходах суми безповоротної фінансової допомоги.

Крім того, директор компанії штучно завищував собівартість виготовленої продукції у фінансовій звітності. Такі дії призвели до заниження податку на прибуток на суму 4,1 млн грн. Виявлені порушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування керівник підприємства визнав свою провину та повністю відшкодував завдані державі збитки. Матеріали кримінального провадження вже скеровані до суду для прийняття остаточного рішення.

