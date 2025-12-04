Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори домоглися відшкодування до державного бюджету 4,1 млн грн податку на прибуток від місцевого виробника металевих конструкцій і виробів. У ході розслідування встановлено, що підприємство протягом року не враховувало у своїх доходах суми безповоротної фінансової допомоги.

Крім того, директор компанії штучно завищував собівартість виготовленої продукції у фінансовій звітності. Такі дії призвели до заниження податку на прибуток на суму 4,1 млн грн. Виявлені порушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування керівник підприємства визнав свою провину та повністю відшкодував завдані державі збитки. Матеріали кримінального провадження вже скеровані до суду для прийняття остаточного рішення.

