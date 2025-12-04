Ізраїль може депортувати тисячі українських біженців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Тисячі українських біженців можуть депортувати з Ізраїлю до кінця 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання Haaretz.

Зазначається, що статус групового захисту, який дозволяв українцям легально жити і працювати в Ізраїлі з 2022 року, підходить до завершення, а рішення про його продовження досі не ухвалене.

Якщо влада країни не підтвердить продовження статусу, десятки тисяч українців опиняться поза законом і можуть бути примусово виселені з країни.

Наразі невідомо, коли саме ізраїльська влада ухвалить остаточне рішення щодо продовження групового захисту для українців.

Станом на 2025 рік в Ізраїлі перебувало приблизно 12-13 тисяч українських громадян, які прибули після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, влітку Ізраїль офіційно передав Україні зенітно-ракетні системи Patriot, які раніше використовувалися у складі ізраїльської армії.