22:46  04 грудня
В Україні розробили "убивцю" ворожих дронів
18:16  04 грудня
Прокурорка з Харкова стала зіркою OnlyFans
18:03  04 грудня
На нову дорогу в Буковель витратять майже 7 млрд грн
04 грудня 2025, 22:32

Ізраїль може депортувати тисячі українських біженців

04 грудня 2025, 22:32
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Тисячі українських біженців можуть депортувати з Ізраїлю до кінця 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання Haaretz.

Зазначається, що статус групового захисту, який дозволяв українцям легально жити і працювати в Ізраїлі з 2022 року, підходить до завершення, а рішення про його продовження досі не ухвалене.

Якщо влада країни не підтвердить продовження статусу, десятки тисяч українців опиняться поза законом і можуть бути примусово виселені з країни.

Наразі невідомо, коли саме ізраїльська влада ухвалить остаточне рішення щодо продовження групового захисту для українців.

Станом на 2025 рік в Ізраїлі перебувало приблизно 12-13 тисяч українських громадян, які прибули після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, влітку Ізраїль офіційно передав Україні зенітно-ракетні системи Patriot, які раніше використовувалися у складі ізраїльської армії.

біженці українці політика суспільство Україна Ізраїль
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
