Ізраїль може депортувати тисячі українських біженців
Тисячі українських біженців можуть депортувати з Ізраїлю до кінця 2025 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання Haaretz.
Зазначається, що статус групового захисту, який дозволяв українцям легально жити і працювати в Ізраїлі з 2022 року, підходить до завершення, а рішення про його продовження досі не ухвалене.
Якщо влада країни не підтвердить продовження статусу, десятки тисяч українців опиняться поза законом і можуть бути примусово виселені з країни.
Наразі невідомо, коли саме ізраїльська влада ухвалить остаточне рішення щодо продовження групового захисту для українців.
Станом на 2025 рік в Ізраїлі перебувало приблизно 12-13 тисяч українських громадян, які прибули після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, влітку Ізраїль офіційно передав Україні зенітно-ракетні системи Patriot, які раніше використовувалися у складі ізраїльської армії.