Уся міфологія нинішньої війни базується на уявленнях

На ілюзіях. На недосяжностях. На нерелевантності

На ілюзіях. На недосяжностях. На нерелевантності

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На глорифікації героїзму. На страху подивитися в очі реальності поза контурами мріянь. На побажаннях того, як правильно мало б бути.

Ключове слово міфотворчості – УЯВЛЕННЯ. Те, як повинно бути. Але аж ніяк не те, як є насправді, тут і зараз, на несправедливій землі. Всі міфотворчі суспільства (чи то пак молоді суспільства, схильні до активного генерування міфів) насправді законтачені зі світом, якого не існує.

Для міфології війна є перманентним станом, який можна бездонно наснажувати пафосом. Для реальної політики війна є проблемою, яку треба чимскоріш закривати, вирішувати й закінчувати.

Поки що рулить міфологія війни. Тому так тяжко. Ще тяжче буде, коли надувний матрацик міфології прибʼється до крутих скель дійсності.