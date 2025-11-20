15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 17:23

Зеленський готує кадрові зміни у фракції "Слуга народу": Арахамія може залишити посаду

20 листопада 2025, 17:23
Фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення Давида Арахамії з посади голови парламентської фракції "Слуга народу"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, Арахамія нібито поставив умову Зеленському: для того, щоб Верховна Рада могла далі працювати і зберегти монобільшість, необхідно звільнити керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака. Депутат наголосив, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба".

Железняк також заявив, що незважаючи на скандал "МіндічГейт" президент вирішив не звільняти голову ОП.

Нагадаємо, глава держави 20 листопада увечері проведе зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу". За даними ЗМІ, зустріч запланована на 20:00.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
