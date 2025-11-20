Зеленський готує кадрові зміни у фракції "Слуга народу": Арахамія може залишити посаду

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, Арахамія нібито поставив умову Зеленському: для того, щоб Верховна Рада могла далі працювати і зберегти монобільшість, необхідно звільнити керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака. Депутат наголосив, що Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Алі-Баба".

Железняк також заявив, що незважаючи на скандал "МіндічГейт" президент вирішив не звільняти голову ОП.

Нагадаємо, глава держави 20 листопада увечері проведе зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу". За даними ЗМІ, зустріч запланована на 20:00.

