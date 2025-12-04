Зеленський розповів, коли призначить нового голову Офісу президента

фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський у четвер, 4 грудня, заявив, що вже найближчим часом буде рішення щодо нового керівника Офісу президента

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що сьогодні відбулись додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу.

"Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував Єрмаку за роботу.