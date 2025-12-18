Під Дніпром студенти випадково знайшли унікальний артефакт

Фото з відкритих джерел

Під час сільськогосподарських робіт під Дніпром знайшли унікальну знахідку. Артефакт був там тисячі років

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Неподалік від Дніпра студенти та випускники історичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара долучились до порятунку спадщини. Під час сільськогосподарських робіт там знайшлась антропоморфна кам’яна стела доби енеоліту–бронзи, якій щонайменше 5 тисяч років.

Брила виявилась великою. Тому довелось залучати техніку. Знахідку обережно дістали та перевезли до Музею історії села Солоне.

Нагадаємо, раніше в Подільському районі Києва знайшли останки. Виявилось, що ця територія належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України. Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті.