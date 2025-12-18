Фото: Національна поліція України

44-річний млинівчанин отримав вирок за повторне порушення закону під час іспитового терміну

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

44-річний мешканець селища Млинів проведе понад 3 роки у в’язниці за незаконне зберігання боєприпасів. Чоловік уже мав судимості за майнові злочини та незаконний обіг наркотиків, але на шлях виправлення не став. Перебуваючи на іспитовому терміні, він повторно порушив закон.

Поліцейські вилучили 115 патронів у млинівчанина

Інцидент стався у вересні цього року під час патрулювання вулиці Млинівської у Дубно. Поліцейський офіцер громади звернув увагу на підозрілу поведінку чоловіка, який помітно нервував. Під час поверхневої перевірки у барсетці у млинівчанина виявили та вилучили 115 патронів калібру 5,45 мм.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, де він перебував до завершення досудового розслідування. Матеріали справи було передано до суду для розгляду по суті.

Нещодавно суд виніс вирок – чоловіку призначено 3 роки і 5 місяців позбавлення волі. Водночас рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене протягом 30 днів.

Раніше повідомлялося, з початку повномасштабної війни сапери розмінували понад 220 тисяч гектарів українських земель – площу, порівнянну з цілою областю.