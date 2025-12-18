Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці України та Австрії затримали підозрюваних у резонансному вбивстві 21-річного українця у Відні та передали справу до суду

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає RegioNews.

У Відні завершено розслідування резонансного вбивства 21-річного громадянина України. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом українцям повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів (п. 6, п.12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Підозрюваних затримали на території України

За даними слідства, злочин стався 25 листопада 2025 року. Підозрювані домовилися про зустріч із потерпілим під вигаданим приводом. Один із них особисто знав чоловіка. Зустріч відбулася на території одного з готелів австрійської столиці. Пізніше в підземному паркінгу на потерпілого було скоєно напад. Його змусили перевести близько 50 тисяч євро з криптогаманця. Після цього чоловіка вивезли до іншого району міста, де пізніше його тіло з ознаками насильницької смерті виявили у згорілому автомобілі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Правоохоронці Австрії розпочали розслідування відразу після звернення родичів загиблого. Справу швидко взяли під міжнародну координацію. Завдяки спільній роботі українських та австрійських правоохоронців, а також за сприяння Європолу, підозрюваних ідентифікували та затримали на території України.

Кримінальне провадження щодо обох підозрюваних здійснюється в Україні з урахуванням норм міжнародного права та принципів ефективного переслідування. Сьогодні суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

