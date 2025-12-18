13:28  18 грудня
18 грудня 2025, 14:35

На Прикарпатті патрульний за 10 тисяч"не помітив ДТП"

18 грудня 2025, 14:35
На Прикарпатті судили колишнього патрульного. Він взяв хабар і не склав протоколи про п'яне ДТП

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у березні минулого року в селі Черніїв. Там правоохоронець та його колега виявили пошкоджений Mercedes та паркан. Власник авто був у п'яному стані. Він запропонував 10 тисяч гривень, щоб патрульний не складав протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронець взяв хабар, і поїхав без протоколу. Це було зафіксовано на відео з камери в службовому автомобілі патрульних. При цьому обвинувачений на суді не визнавав провини, стверджуючи, що не мав реального наміру брати хабар.

Що вирішив суд

Суд визнав винним колишнього інспектора сектору реагування патрульної поліції у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення дій з використанням службового становища), та призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади на 2 роки.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці в приміщенні лікарні затримали лікарку після отримання $2000 за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та встановлення вищого відсотка втрати працездатності.

