16:44  18 грудня
У Києві з’явилось перше в Україні мобільне укриття
16:35  18 грудня
Під Дніпром студенти випадково знайшли унікальний артефакт
14:35  18 грудня
На Прикарпатті патрульний за 10 тисяч"не помітив ДТП"
18 грудня 2025, 18:15

На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції

18 грудня 2025, 18:15
Ілюстративне фото
Інцидент стався у Пологівському районі Запорізької області. Російські окупанти атакували службовий автомобіль правоохоронців

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що в момент ворожої атаки в службовому автомобілі знаходився поліцейський. 43-річний чоловік дістав травми внаслідок удару російського безпілотника.

"Транспортний засіб пошкоджений, чоловікові надана уся необхідна допомога", - повідомили у військовій обласній адміністрації.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона. Постраждали дві людини.

17 грудня 2025
07 серпня 2025
