На Запоріжжі російський дрон влучив у авто поліції
Інцидент стався у Пологівському районі Запорізької області. Російські окупанти атакували службовий автомобіль правоохоронців
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Відомо, що в момент ворожої атаки в службовому автомобілі знаходився поліцейський. 43-річний чоловік дістав травми внаслідок удару російського безпілотника.
"Транспортний засіб пошкоджений, чоловікові надана уся необхідна допомога", - повідомили у військовій обласній адміністрації.
Нагадаємо, раніше росіяни завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона. Постраждали дві людини.
