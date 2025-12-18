16:44  18 грудня
18 грудня 2025, 19:02

РФ масово б’є по мостах на Одещині: яку ціль переслідує ворог

18 грудня 2025, 19:02
Фото: ілюстративне
Серія атак на транспортні об’єкти Одещини свідчить про спроби противника порушити ключові логістичні маршрути регіону

Про це повідомив український фахівець і консультант у сфері військових радіотехнологій Сергій Флеш, передає RegioNews.

Російські війська посилили удари по транспортній інфраструктурі Одеської області, зосередивши атаки на мостах у південній частині регіону. Метою таких дій є порушення сполучення між населеними пунктами та спроба ізолювати захід Одещини від основних логістичних маршрутів.

Міст у Затоці зазнав масованої атаки дронів

За його інформацією, 14 грудня противник завдав масованого удару по мосту в Затоці. Для атаки було застосовано майже 40 дронів типу Shahed, з яких близько двох десятків досягли цілі. Вже наступного дня обстріли були спрямовані на міст у Маяках. Обидва об’єкти мають стратегічне значення для регіональної логістики та цивільного сполучення.

Експерт зазначає, що такі удари можуть суттєво ускладнити доступ до транспортних шляхів, які ведуть до дунайського напрямку. Саме через цей коридор здійснюється важлива частина вантажних перевезень, зокрема альтернативних експортних маршрутів. У разі пошкодження мостів можливе облаштування поромних переправ, однак такі рішення залишаються вразливими до атак безпілотників.

Окрему увагу фахівець звертає на характер влучань. За його оцінкою, точність одного з ударів може свідчити про використання дронів з елементами онлайн-керування. Це, на його думку, вказує на ускладнення тактики атак і потребує посилення протидії з боку сил протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, російський ударний безпілотник типу "Шахед" влучив у міст у Маяках на стратегічній трасі Одеса-Рені, внаслідок чого загинула 40-річна жінка, а рух автодорогою М-15 було тимчасово перекрито. У мережі з'явилося відео моменту прильоту ворожого дрону по мосту, знятого безпосередньо перед трагедією.

