Фото: голова ДніпроОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Нікопольський район Дніпропетровської області протягом дня зазнав інтенсивних обстрілів з боку російських військ. За попередніми даними, по території району було здійснено понад пів сотні атак із застосуванням FPV-дронів та артилерії. Під вогнем опинилися Нікополь, а також Покровська, Марганецька й Мирівська громади. Удари фіксувалися в різний час доби, що суттєво ускладнювало роботу екстрених служб.

Обстріли тривали протягом усього дня

Унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житловий фонд. Зруйновані або понівечені будівлі комунального підприємства, автозаправна станція, магазин і багатоповерховий житловий будинок. Також зазнали ушкоджень щонайменше 12 приватних осель, сім господарських споруд і легкові автомобілі. Окрім цього, перебиті газопровід і лінії електропередач, через що в окремих районах виникали перебої з комунальними послугами.

Екстрені служби ліквідовували наслідки ударів

Окремо повідомляється про атаку безпілотника по Кам’янському. Ворожий БпЛА влучив по території одного з підприємств, унаслідок чого зафіксовано пошкодження виробничої інфраструктури. Дані щодо постраждалих уточнюються, на місці працювали профільні служби.

Водночас сили протиповітряної оборони продовжують прикривати регіон. За інформацією Повітряного командування, на території Дніпропетровської області було знищено чотири ворожі безпілотники.

