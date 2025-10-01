13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
01 жовтня 2025, 13:59

Корупція у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині: посадовцям загрожує тюрма

01 жовтня 2025, 13:59
Фото: Прокуратура України
У військових частинах Чернігівської та Житомирської областей викрито корупційні схеми з незаконного нарахування додаткових виплат військовим

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На Чернігівщині до суду скеровано обвинувальні акти щодо командира частини та трьох його підлеглих. Вони створили фіктивний тиловий пункт, де військові "на папері" виконували обов'язки, а фактично отримували незаконні виплати та ремонтували приватне майно командира.

Збитки держави перевищили 2 млн грн.

У Житомирській області одного посадовця вже засуджено за аналогічний злочин: він організував незаконні виплати військовим, які не виконували бойових завдань.

Держава зазнала понад 600 тис. грн збитків, суд призначив п’ять років ув'язнення та штраф. Розгляд справи щодо інших причетних триває.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили схему незаконного виїзду військовослужбовців до Європи. Організував її офіцер ЗСУ, який раніше вже фігурував у справі про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської облради. Після цього випадку його зняли з посади та знизили у званні з підполковника до майора.

війна військові виплати Чернігівська область Житомирська область корупційна схема
81% українців вважають, що держава була неготова до вторгнення РФ – КМІС
01 жовтня 2025, 11:45
Допомагали обстрілювати Краматорськ та Слов’янськ: СБУ затримала ще двох російських агентів
01 жовтня 2025, 11:41
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Атака на центр Дніпра: пошкоджена будівля, сотні вибитих вікон і понівечені авто
01 жовтня 2025, 16:25
В Одесі комунальники ліквідовують наслідки негоди: повалено 70 дерев
01 жовтня 2025, 16:04
Старий чи новий бізнес: хто стане двигуном української економіки
01 жовтня 2025, 15:44
Житло, притулок і навчання дітей: як Харківщина реалізує програми допомоги ВПО
01 жовтня 2025, 15:28
Ситуація на Запорізькому напрямку: окупанти намагаються атакувати Сили оборони
01 жовтня 2025, 15:15
Рекордні зливи в Одесі: за добу випало 224% місячної норми опадів
01 жовтня 2025, 14:57
Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно
01 жовтня 2025, 14:29
Нічні обстріли на Харківщині: рятувальники ліквідували шість пожеж
01 жовтня 2025, 14:08
Вплив на ТЦК за 16 тисяч доларів: на Тернопільщині судили ділка
01 жовтня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
