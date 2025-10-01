Корупція у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині: посадовцям загрожує тюрма

Фото: Прокуратура України

У військових частинах Чернігівської та Житомирської областей викрито корупційні схеми з незаконного нарахування додаткових виплат військовим

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На Чернігівщині до суду скеровано обвинувальні акти щодо командира частини та трьох його підлеглих. Вони створили фіктивний тиловий пункт, де військові "на папері" виконували обов'язки, а фактично отримували незаконні виплати та ремонтували приватне майно командира.

Збитки держави перевищили 2 млн грн.

У Житомирській області одного посадовця вже засуджено за аналогічний злочин: він організував незаконні виплати військовим, які не виконували бойових завдань.

Держава зазнала понад 600 тис. грн збитків, суд призначив п’ять років ув'язнення та штраф. Розгляд справи щодо інших причетних триває.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили схему незаконного виїзду військовослужбовців до Європи. Організував її офіцер ЗСУ, який раніше вже фігурував у справі про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської облради. Після цього випадку його зняли з посади та знизили у званні з підполковника до майора.