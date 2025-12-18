Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка, передає RegioNews.

Відомо, що загинув екіпаж українського вертольота Мі-24. Це сталось під час виконання бойового завдання. Деталей військові не розкрили. Водночас відкрили благодійний збір, щоб підтримати родини загиблих героїв.

Посилання на банку:

Номер картки банки:

4874100022719192

Нагадаємо, 8 грудня під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.