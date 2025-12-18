Фото: Національна поліція України

Нічний напад на водія у Звягельському районі завершився міжнародним розшуком авто та затриманням підозрюваного у столиці

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Звягельському районі Житомирської області вночі 18 грудня стався зухвалий напад на водія. До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що під час поїздки малознайомий попутник, погрожуючи ножем, заволодів його грошима та автомобілем Opel Vivaro. За словами заявника, напад відбувся раптово, після чого зловмисник зник у невідомому напрямку.

Викрадений автомобіль зупинили в Києві

Після отримання повідомлення правоохоронці одразу розпочали розшукові заходи. Було задіяно кілька поліцейських екіпажів, а орієнтування на викрадений транспорт передали колегам із сусідніх регіонів. Така координація дозволила швидко відстежити маршрут руху автомобіля та встановити можливе місце перебування нападника.

Близько 02:50 розшукуваний автомобіль зупинили патрульні у Києві. За кермом перебував 24-річний житель Івано-Франківської області. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Алкотестер зафіксував 0,58 проміле, у зв’язку з чим на нього склали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП.

Слідчі затримали фігуранта, а викрадений автомобіль вилучили. Подію попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 187 КК України "Розбій" та ч. 3 ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". У разі доведення вини чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

