На Вінниччині у водоймі втопилися двоє рибаків
На Буковині ветерани заявили про можливе шахрайство під час протезування
На Черкащині легковик врізався в дерево: водій загинув, пасажира госпіталізували
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
18 грудня 2025, 07:48

Якщо мирної угоди не буде: у США готують санкції проти російської нафти

18 грудня 2025, 07:48
Агентство Bloomberg повідомило, що США готуються до введення нового пакету санкцій, які будуть спрямовані на енергетичний сектор Росії, якщо очільник Кремля Володимир Путін відхилить потенційну мирну угоду у російсько-українській війні
Агентство Bloomberg повідомило, що США готуються до введення нового пакету санкцій, які будуть спрямовані на енергетичний сектор Росії, якщо очільник Кремля Володимир Путін відхилить потенційну мирну угоду у російсько-українській війні
Фото: ti-ukraine.org
Невідомо, чи наважиться на це президент Трамп. Але в Сенаті США підготовлено відповідний двопартійний законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила про підготовку цього законопроекту і зустріч із сенаторами, авторами цієї законодавчої ініціативи. Законопроект створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем.

Поки це скоріше "рушниця на стіні", але засоби для посилення тиску на росію треба готувати задалегідь. І дуже добре, що українська дипломатія активно працює над цим питанням не лише з адміністрацією Трампа, а й з Конгресом США.

