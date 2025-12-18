Якщо мирної угоди не буде: у США готують санкції проти російської нафти

Агентство Bloomberg повідомило, що США готуються до введення нового пакету санкцій, які будуть спрямовані на енергетичний сектор Росії, якщо очільник Кремля Володимир Путін відхилить потенційну мирну угоду у російсько-українській війні

Фото: ti-ukraine.org

Невідомо, чи наважиться на це президент Трамп. Але в Сенаті США підготовлено відповідний двопартійний законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила про підготовку цього законопроекту і зустріч із сенаторами, авторами цієї законодавчої ініціативи. Законопроект створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем. Поки це скоріше "рушниця на стіні", але засоби для посилення тиску на росію треба готувати задалегідь. І дуже добре, що українська дипломатія активно працює над цим питанням не лише з адміністрацією Трампа, а й з Конгресом США.

