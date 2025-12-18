У Києві з’явилось перше в Україні мобільне укриття

фото: Тимур Ткаченко

В столиці за адресою вул. Мілютенка, 19 встановили первинне мобільне укриття з урахуванням потреб інклюзивності

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

За його словами, це лише перша споруда такого типу, але її вже можна знайти на мапі укриттів.

"Наразі в районах тривають тендери, тож робота продовжується і мобільних укриттів у Києві більшатиме. Дякую відповідальному бізнесу, який передав місту цей об'єкт у постійне користування", – додав Ткаченко.

Як повідомлялось, у Києві будівельній компанії "переплатили" майже 2 мільйони гривень за укриття в школі. Це сталось у 2023 році.