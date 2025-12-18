Фото: ілюстративне

Міністерство фінансів 18 грудня оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов'язкову сплату податку на додану вартість (ПДВ) для малих підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Нові правила стосуються ФОПів 1-3 груп, якщо їхній річний дохід перевищує 1 мільйон гривень. Водночас законопроєкт не поширюватиметься на тих, хто зареєстрований як е-резиденти, незалежно від обороту.

Запровадження ПДВ обґрунтовується потребою створити конкурентні умови для бізнесу та зменшити тіньову економіку. За оцінками Мінфіну, нинішня система сприяє перевагам неплатників ПДВ та стимулює нелегальні операції з товарами. Очікується, що нові правила додадуть державному бюджету близько 40 мільярдів гривень на рік після врахування витрат на адміністрування податку.

Нова норма передбачає, що податкове зобов'язання підприємця розраховується як різниця між ПДВ на товари та послуги, які він продає, і податковим кредитом на товари, які він закуповує. Адміністрування ПДВ вимагає ведення повного бухгалтерського обліку та електронного документообігу, що стане додатковим навантаженням для малого бізнесу.

Законопроєкт ще проходить обговорення і має бути внесений до Верховної Ради. Його ухвалення є однією з умов отримання нової програми МВФ, необхідної для фінансування держави в умовах війни. Якщо депутати схвалять документ і його підпише президент, він набуде чинності з 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року ФОПи почнуть звітувати за новими правилами, що можуть суттєво вплинути на малий бізнес. Влада обіцяє спрощення та прозорість, але експерти попереджають про додаткові ризики та адміністративне навантаження для підприємців.