81% українців вважають, що держава була неготова до вторгнення РФ – КМІС

Ілюстративне фото: Євген Малолєтка/AP

Переважна більшість українців (81%) вважає, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення Росії

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

Згідно з даними, 37% респондентів вважають, що країна скоріше доклала недостатніх зусиль, а 44% вважають, що підготовка була абсолютно недостатньою. Лише 16% вважають, що Україна зробила достатньо або скоріше достатньо.

Серед можливих причин низької готовності українці найчастіше називали недостатні зусилля політичної влади (46%) та недовіру й непідготовленість населення (35%). Менше респондентів вказували на величезні ресурси Росії, слабкі дії військового командування чи недостатню підтримку Заходу.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що опитування відображає не об'єктивну готовність до війни, а рівень довіри до влади та вплив інформаційної війни.

Опитування проводилося серед 1029 респондентів на всій підконтрольній уряду території України методом телефонних інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.

Нагадаємо, за попередніми опитуваннями КМІС, 76% українців вірить у можливість перемоги над РФ, якщо Україна буде отримувати достатньо підтримки від міжнародних партнерів. При цьому 15% респондентів не думають, що це можливо.