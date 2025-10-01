13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
01 жовтня 2025, 11:45

81% українців вважають, що держава була неготова до вторгнення РФ – КМІС

01 жовтня 2025, 11:45
Ілюстративне фото: Євген Малолєтка/AP
Переважна більшість українців (81%) вважає, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення Росії

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

Згідно з даними, 37% респондентів вважають, що країна скоріше доклала недостатніх зусиль, а 44% вважають, що підготовка була абсолютно недостатньою. Лише 16% вважають, що Україна зробила достатньо або скоріше достатньо.

Серед можливих причин низької готовності українці найчастіше називали недостатні зусилля політичної влади (46%) та недовіру й непідготовленість населення (35%). Менше респондентів вказували на величезні ресурси Росії, слабкі дії військового командування чи недостатню підтримку Заходу.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що опитування відображає не об'єктивну готовність до війни, а рівень довіри до влади та вплив інформаційної війни.

Опитування проводилося серед 1029 респондентів на всій підконтрольній уряду території України методом телефонних інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.

Нагадаємо, за попередніми опитуваннями КМІС, 76% українців вірить у можливість перемоги над РФ, якщо Україна буде отримувати достатньо підтримки від міжнародних партнерів. При цьому 15% респондентів не думають, що це можливо.

Росіяни атакували Україну дронами, ракетою "Онікс" та "Іскандерами": скільки вдалось збити
01 жовтня 2025, 10:55
Пошкоджені будинки, склади, лікарня та енергооб’єкт: поліція про наслідки обстрілів Сумщини
01 жовтня 2025, 08:41
У Дніпрі зросла кількість постраждалих після атаки дронів
01 жовтня 2025, 07:36
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
