19 грудня світло відключатимуть у більшості регіонів, – Укренерго
У більшості регіонів України у п’ятницю, 19 грудня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго в Telegram.
У компанії зазначили, що 19 грудня, застосовуватимуться:
- графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів;
- графіки обмеження потужності для промисловості.
В компанії уточнили, що причиною таких обмежень є наслідки російських ударів дронами і ракетами по енергооб'єктах України.
Раніше в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після російських атак станом на 18 грудня. Наразі триває ліквідація наслідків атак на енергооб’єкти.
18 грудня 2025, 18:10
