19 грудня світло відключатимуть у більшості регіонів, – Укренерго

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У більшості регіонів України у п’ятницю, 19 грудня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго в Telegram.

У компанії зазначили, що 19 грудня, застосовуватимуться:

графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів;

графіки обмеження потужності для промисловості.

В компанії уточнили, що причиною таких обмежень є наслідки російських ударів дронами і ракетами по енергооб'єктах України.

Раніше в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після російських атак станом на 18 грудня. Наразі триває ліквідація наслідків атак на енергооб’єкти.