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25 липня 2025, 12:56

НАБУ провело обшук у ексзаступника голови ОП Шурми в Німеччині

25 липня 2025, 12:56
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фото: Офіс Президента
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В середині липня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук у Ростислава Шурми — колишнього заступника голови Офісу президента і куратора економічного блоку країни

Про це повідомила "Українська правда" у своє розслідуванні, передає RegioNews.

За інформацією УП, обшук відбувся вранці 15 липня в будинку Шурми в передмісті Мюнхена. Там детективи вилучили його телефон. Сам Шурма після цього нібито зателефонував одному з високопосадовців ОП і повідомив про дії правоохоронців.

Журналісти зазначають, що обшуки у Шурми стали однією з причин різкої критики антикорупційних органів з боку президента Володимира Зеленського. Через тиждень після обшуків глава держави публічно заявив про "неефективність" НАБУ і САП, а згодом підписав закон, який суттєво обмежує незалежність цих органів.

Окремо наголошується, що участь німецької сторони в обшуках викликає особливе занепокоєння в Офісі президента, оскільки подібні дії німецькі правоохоронці здійснюють лише після ретельної перевірки законних підстав. Через міжнародний характер справи вплив на хід розслідування значно ускладнений.

За даними УП, і Ростислав Шурма, і його брат Олег (фігурант розслідування Bigus.Info щодо виплат за електроенергію з окупованих територій) наразі проживають за кордоном і не планують повертатися до України.

Ростислав Шурма залишив країну як батько трьох неповнолітніх дітей. Його брат також отримав право на виїзд після народження третьої дитини.

Скандал довкола НАБУ і САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Того ж дня люди почали виходити на акції протесту в різних містах України. Зеленський все одно підписав документ 22 липня.

Уже 23 липня протести в країні продовжились. Українці в Чехії також доєднались до Києва та інших міст.

Президент заявив, що влада почула думку людей. Тому найближчим часом буде внесено новий законопроєкт. У НАБУ згодом прокоментували цю заяву і зазначили, що вітають цю ініціативу президента.

24 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон, який посилює НАБУ і САП. Документ є відповіддю на ухвалення Верховною радою закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Верховна Рада розгляне його 31 липня.

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