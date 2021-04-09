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09 квітня 2021, 17:30 741

Харківська область з 11 квітня переходить в "червону" зону карантину

09 квітня 2021, 17:30 741
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В регіоні дуже складна ситуація із поширенням коронавірусу
Фото: із відкритих джерел
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У неділю, 11 квітня на території Харківської області офіційно запроваджуються обмеження “червоної” зони карантину.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення сьогодні, 9 квітня ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний” рівня епідемічної небезпеки”, - повідомив Немчінов.

У "червоній" зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, а також проведення масових заходів.

Також там передбачається обмеження відвідування навчальних закладів, а місцева влада може самостійно приймати рішення про обмеження роботи транспорту.

Нагадаємо, хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одну суцільну брехню".

Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

Також повідомлялося, що секретар Харківської міськради відпочиває в дорогому готелі Туреччини в той час, коли у місті лютує пандемія, і не всіх важких пацієнтів можуть госпіталізувати.

Читайте також: Терехов Ігор. Тимчасовий виконувач обов’язків міського голови Харкова. Досьє

коронавірус карантин Харків Харківська область червона зона

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