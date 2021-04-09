Харківська область з 11 квітня переходить в "червону" зону карантину

В регіоні дуже складна ситуація із поширенням коронавірусу

В регіоні дуже складна ситуація із поширенням коронавірусу

Фото: із відкритих джерел

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення сьогодні, 9 квітня ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний” рівня епідемічної небезпеки”, - повідомив Немчінов.

У "червоній" зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, а також проведення масових заходів.

Також там передбачається обмеження відвідування навчальних закладів, а місцева влада може самостійно приймати рішення про обмеження роботи транспорту.

Нагадаємо, хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області . Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені . Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одну суцільну брехню".

Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну , організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

Також повідомлялося, що секретар Харківської міськради відпочиває в дорогому готелі Туреччини в той час, коли у місті лютує пандемія, і не всіх важких пацієнтів можуть госпіталізувати.

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