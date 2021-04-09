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09 квітня 2021, 14:29 316

Міська рада Миколаєва просить Кабмін скасувати деякі обмеження карантину

09 квітня 2021, 14:29 316
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3 квітня в місті посилили карантин і заборонили роботу ринків
3 квітня в місті посилили карантин і заборонили роботу ринків
Фото: із відкритих джерел
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Виконавчий комітет Миколаївської міської ради направив звернення до Кабінету Міністрів, у якому просить дозволити роботу непродовольчих ринків в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, передає RegioNews.

8 квітня Виконком ухвалив рішення "Про реалізацію права на працю суб’єктів господарювання на території міста Миколаєва в умовах карантину".

Вирішено... звернутись до Кабінету Міністрів України щодо перегляду додаткового обмеження, передбаченого підпунктом 9 пункту 3-5 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236”, - йдеться в повідомленні.

У міській раді вважають, що це допоможе підтримати малий та середній бізнес і забезпечить право підприємців на працю.

Нагадаємо, 3 квітня у Миколаєві посилили карантин. У місті обмежили роботу ринків, транспорту та кінотеатрів.

4 квітня у Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, який порушував карантин, на ринок не пропускали ні продавців, ні покупців.

Миколаїв карантин червона зона коронавірус горсовет

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