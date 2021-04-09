У Харкові знову "замінували" чотири ТЦ: понад 1,5 тис. людей евакуювали

Вибухівки у закладах не знайшли

Вибухівки у закладах не знайшли

Фото: Нацполіція

У Харкові 9 квітня знову надійшло анонімне повідомлення про мінування торгівельних центрів. В ході перевірки довелося евакуювати 1515 людей.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Інформація про закладення вибухівки надійшла до поліції 9 квітня на електронну пошту. Повідомлялося про "мінування" чотирьох торгівельних центрів, розташованих на проспекті Гагаріна, вулицях Героїв Праці, Льва Ландау і Клочківській, а також на заводі на Карачівському шосе.

Фахівці обстежили 44 600 кв. метрів приміщень, майже 6400 кв. метрів прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявили.

Нагадаємо, 5 квітня в центрі Харкова "замінували" три ТРЦ. А 6 квітня у Харкові "мінували" два ТЦ - тоді евакуювали понад 1700 людей.