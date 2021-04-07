"Одна суцільна брехня". Волонтер з Києва про ситуацію в Харкові з COVID-19

У Харкові відмовляють у госпіталізації критично хворим людям. За допомогою доводиться звертатися до волонтерів з Києва

У Харкові відмовляють у госпіталізації критично хворим людям. За допомогою доводиться звертатися до волонтерів з Києва

Фото: з відкритих джерел

У Харкові, за офіційними даними, за останню добу зафіксовано 679 нових підтверджених випадків зараження. Другий день поспіль перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування і три дні поспіль – рівень госпіталізацій. Ситуація з поширенням коронавірусу вийшла з-під контролю міської влади, через це харків'янам доводиться все частіше звертатися за допомогою до волонтерів. Крім цього, офіційна статистика, яка публікується з подачі харківської влади, не відповідає дійсності.

Як передає RegioNews, про це розповіла виконавчий директор київського фонду "Свої" Ірина Кошкіна в ефірі програми " Сьогодні. Головна ".

Останні тижні два жодного дня без Харкова у нас немає. Вчора чотирьох людей з Харкова я "вкладала" у ручному режимі у лікарняні заклади. Якщо говорити про конкретні випадки, вчора у мене були пацієнти з Харкова, яких не забрали до лікарні з сатурацією 80. Приїхала швидка, вони дали пацієнту подихати киснем, який є в машині швидкої, надали допомогу лікарськими засобами і залишили пацієнта вдома", – розповіла Кошкіна.

Київський волонтер вважає, що ситуація в Харкові "дуже дивна": "Офіційна статистика, яка доступна, говорить нам про те, що у Харкові зайнято 53% ліжок (53,9% - завантаженість кисневих ліжок у Харківській області, за даними МОЗ на 6 квітня). По факту у Харкові відмовляють у госпіталізації критично хворим людям".

На думку волонтера, це все виглядає "як одна суцільна брехня".

Я це пов’язую з тим, що Харків фактично перебуває у передвиборчому стані. Саме з цим пов'язую, що місто не переводять у червону зону, саме з цим я пов'язую, що офіційно не дається реальна картина вільних і зайнятих госпітальних ліжок. Тому що, умовно, в передвиборчий період, люди, які борються за крісло міського голови, не готові мати негативні електоральні наслідки від незадоволеності людей локдауном", – вважає Кошкіна.

За даними МОЗ, в Харківській області два дні поспіль перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування і три дні поспіль – рівень госпіталізацій. В останні дні коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу становив 20; 20,5 та 20,4% при тому, що норма становить менше або дорівнює 20%. Виходить за норму і рівень госпіталізацій: 74,1; 74,2 і 77 на 100 тисяч населення (повинно бути менше або дорівнює 60 на 100 тисяч населення). Це вже відповідає "червоному" рівню епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 6 квітня Харківська область за всіма показниками офіційно відповідає "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки . Її офіційно запровадять, якщо така ситуація триватиме ще два дні.

Раніше повідомлялося, що Харківська область та Харків, зокрема, є антилідером в рейтингу захворюваності COVID-19 – 1155 по області та 853 випадки по місту. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.