Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду (ФОТО)
Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи і особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.
Про це свідчать фотографії з масових заходів за участю Терехова, які оприлюднюються як пресслужбою Харківської міськради, так і офіційними особами влада Харкова в соціальних мережах, передає RegioNews.
Так, 18 березня Терехов взяв участь у святкуванні Дня працівника ЖКГ, зокрема в приміщенні Харківської міськради вручав грамоти працівникам комунальних підприємств. На фото, оприлюднених на офіційному сайті міськради видно, що люди розсаджені без дотримання необхідної дистанції, маски є далеко не у всіх, а багато людей носять маску на підборідді. Сам Терехов на всіх фото з заходу без маски.
В той же день Терехов був присутній на святковому концерті з нагоди Дня працівників ЖКГ, організованому для працівників Новобаварського і Холодногірського районів міста. На фото із заходу, оприлюднених головою Новобаварської РДА Тетяною Цибульник видно, що ігноруються всі вимоги щодо нерозповсюдження коронавіруса. Люди в залі розсаджені без дотримання дистанції, у більш ніж половини людей немає масок, сам Терехов знову без маски.
Також 18 березня Терехов приймав громадян у своїй громадській приймальні на вулиці Полтавський шлях, де люди, щоб потрапити до в. о. мера стояли щільною чергою в невеликому приміщенні без масок та інших захисних засобів. Сам Терехов знову-таки приймав відвідувачів без маски, а самі відвідувачі, якщо й носили маску, то на підборідді, не закриваючи ніс і рот.
Таким чином, лише за 18 березня Терехов організував мінімум три масові заходи, де ігнорувалися всі вимоги безпеки. І водночас рано вранці цього ж дня він відвідав Міську клінічну лікарню №13, де особисто контролював створення нових місць для хворих ковідом-19.
Як відомо, цієї осені в Харкові повинні відбутись дострокові вибори харківського міського голови, в яких Терехов має намір взяти участь і стати повноцінним мером.
Нагадаємо, за 18 березня у Харкові виявили 1085 нових випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість хворих досягла 93 327 осіб. Останнім часом спостерігається стійке зростання числа хворих.