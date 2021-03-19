Терехов особистим прикладом веде Харків в "лідери" по ковіду (ФОТО)

Лише за 18 березня він організував мінімум три масові заходи, де ігнорувалися всі вимоги безпеки

Лише за 18 березня він організував мінімум три масові заходи, де ігнорувалися всі вимоги безпеки

Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи і особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

Про це свідчать фотографії з масових заходів за участю Терехова, які оприлюднюються як пресслужбою Харківської міськради, так і офіційними особами влада Харкова в соціальних мережах, передає RegioNews.

Так, 18 березня Терехов взяв участь у святкуванні Дня працівника ЖКГ, зокрема в приміщенні Харківської міськради вручав грамоти працівникам комунальних підприємств. На фото, оприлюднених на офіційному сайті міськради видно, що люди розсаджені без дотримання необхідної дистанції, маски є далеко не у всіх, а багато людей носять маску на підборідді. Сам Терехов на всіх фото з заходу без маски.

В той же день Терехов був присутній на святковому концерті з нагоди Дня працівників ЖКГ , організованому для працівників Новобаварського і Холодногірського районів міста. На фото із заходу, оприлюднених головою Новобаварської РДА Тетяною Цибульник видно, що ігноруються всі вимоги щодо нерозповсюдження коронавіруса. Люди в залі розсаджені без дотримання дистанції, у більш ніж половини людей немає масок, сам Терехов знову без маски.

Також 18 березня Терехов приймав громадян у своїй громадській приймальні на вулиці Полтавський шлях, де люди, щоб потрапити до в. о. мера стояли щільною чергою в невеликому приміщенні без масок та інших захисних засобів. Сам Терехов знову-таки приймав відвідувачів без маски, а самі відвідувачі, якщо й носили маску, то на підборідді, не закриваючи ніс і рот.

Таким чином, лише за 18 березня Терехов організував мінімум три масові заходи, де ігнорувалися всі вимоги безпеки. І водночас рано вранці цього ж дня він відвідав Міську клінічну лікарню №13, де особисто контролював створення нових місць для хворих ковідом-19.

Як відомо, цієї осені в Харкові повинні відбутись дострокові вибори харківського міського голови, в яких Терехов має намір взяти участь і стати повноцінним мером.